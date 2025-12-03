Шри-Ланка обратилась к России с просьбой о помощи после циклона

Власти Шри-Ланки попросили Россию оказать республике гуманитарную помощь после мощного циклона «Дитва». Об этом сообщили в МИД РФ.

«Вопрос о ее отправке специальным авиарейсом прорабатывается по линии МЧС России», — заявили дипломаты.

Также министерство привело данные посольства РФ в Коломбо, согласно которым российские граждане не пострадали в результате стихийного бедствия.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве заявили, что ситуация на Шри-Ланке постепенно нормализуется, аэропорты и курортная инфраструктура функционируют в нормальном режиме.

28 ноября газета Daily Mirror сообщила, что не менее 56 жизней унес тропический циклон «Дитва» в Шри-Ланке, свыше 20 человек пропали без вести. По данным национального Центра управления чрезвычайными ситуациями, непогода нарушила привычную жизнь на всей территории островного государства. В отдельных регионах суточный уровень осадков превысил 300 мм. Из-за проливных дождей, наводнений и оползней пострадали более 44 тыс. жителей.

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке поручил Управлению по туризму принять меры по оказанию помощи иностранным туристам, которые столкнулись с трудностями из-за чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что обрушившийся на Карибский бассейн ураган стал самым мощным за 90 лет.