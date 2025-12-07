На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

Режим повышенной готовности ввели в Ангарске из-за аварийной ситуации на ТЭЦ-9
true
true
true
close
Telegram-канал «Сергей Петров. Ангарск»

Режим повышенной готовности введен в Ангарске в Иркутской области в связи с аварией на ТЭЦ-9, где вышел из строя один из котлов. Об этом сообщил мэр города Сергей Петров в Telegram-канале.

В мэрии города состоялось экстренное совещание из-за сложившейся в Ангарске ситуации с подачей тепла.

«Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 стала причиной понижения температуры подаваемого тепла в жилые дома и социальные объекты. В Ангарском округе введен режим повышенной готовности», — написал Петров.

Он уточнил, что снижение параметров подаваемого тепла произошло из-за выхода из строя второго котла. В данный момент специалисты устраняют дефекты. По словам главы округа, ремонт продлится до 11 декабря. На это время будет задействован третий котел. После его ввода в рабочий режим температура должна подняться.

1 декабря в подмосковном городе Раменское произошло массовое отключение электричества, в результате чего десятки домов остались без света.

Ранее в Австралии более 100 тысяч домов остались без электричества из-за штормов.

