Под Волгоградом после жалоб жителей остановили построенную для майнинга электростанцию

Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Волгоградской области жители и СМИ пожаловались на деятельность газопоршневой электростанции ООО «Симбайн М» в станице Кременской, сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура.

В ведомстве выяснили, что на участке, арендованном «для производственной деятельности», разместили газогенераторы и проложили газопровод. Во время подключения и запуска оборудования возникли шум и вибрация. Эти работы были приостановлены с 18 ноября, а компании «объявили предостережение», чтобы она не нарушила требования по уровню шума.

Электростанция не занимается добычей газа, сейчас правоохранители контролируют законность ввода объекта в эксплуатацию, добавили в прокуратуре. Ведомство также направило в областное отделение Центробанка данные о необходимости следить за деятельностью компании «в сфере майнинговой инфраструктуры».

В ноябре в Ленобласти полиция провела рейд в цыганском поселении и нашла майнинг-ферму. Во время осмотра одной из построек на улице 5-я Дорога в поселке Красный Бор полицейские нашли в подвале соответсвующее оборудование. Владельцы дома не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии, их технику изъяли.

Ранее криптоферму в Китае захватили 200 кошек.

