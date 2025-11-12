На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Криптоферму в Китае захватили 200 кошек

В Китае криптобизнесмен потерял миллионы долларов из-за 200 кошек
true
true
true
close
Peredniankina/Shutterstock/FOTODOM

Владелец криптофермы в китайском автономном районе Внутренняя Монголия столкнулся с необычной проблемой — около 200 бездомных кошек обосновались в майнинговом цехе, привлеченные теплом работающих видеокарт. Об этом сообщает паблик StoryTime в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Несмотря на то, что владелец предприятия не стал выгонять животных и даже организовал для них отдельное помещение с теплыми лежанками, такое решение привело к значительным финансовым потерям.

«Это мило и трогательно, но эти «лежанки» буквально стоили нам миллионов долларов», — отметил один из сотрудников фермы.

Как выяснилось, кошки облюбовали видеокарты, которые использовались для майнинга криптовалют и одновременно служили источником тепла. Несмотря на создание специальных условий для животных, их присутствие привело к снижению производительности оборудования.

В октябре в Санкт-Петербурге задержали троих местных жителей, организовавших подпольные майнинговые фермы.

Ранее сообщалось, что в двух регионах России запретят майнинг криптовалют.

