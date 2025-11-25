На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти полиция провела рейд в цыганском поселении и нашла майнинг-ферму

МВД: в цыганском поселении под Тосно нашли майнинг-ферму и выявили уклонистов
true
true
true

Полиция Ленинградской области провела крупный профилактический рейд в местах компактного проживания представителей кочевого народа в Тосненском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, сотрудники ведомства установили личности более ста человек, среди которых были 24 несовершеннолетних. В территориальные отделы полиции для дополнительной проверки доставили 21 человека, часть из них привлекли к ответственности за проживание без паспорта. Всем задержанным сделали дактилоскопию, а некоторым при участии представителя военкомата вручили повестки.

Отдельно проверяли условия, в которых живут дети. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних зафиксировали серьезные нарушения в трех семьях — там не было нормальных спальных мест, порядка, продуктов и необходимых вещей. На родителей составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.

Во время осмотра одной из построек на улице 5-я Дорога в поселке Красный Бор полицейские нашли в подвальном помещении оборудование, похожее на майнинг-ферму. Владельцы дома не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии, технику изъяли и начали проверку.

Сотрудники ГИБДД параллельно обследовали почти 150 автомобилей в районе и выявили около двух десятков нарушений — от отсутствия полиса ОСАГО до управления машиной без документов и с техническими неисправностями.

В МВД отметили, что такие рейды в местах компактного проживания кочевого населения будут продолжены, чтобы поддерживать порядок и защищать интересы местных жителей.

Ранее в Подмосковье в ходе рейда выявили почти 100 нелегальных мигрантов.

