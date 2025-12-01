В Гвинее-Бисау запретили все акции протеста

В Гвинее-Бисау военные запретили все акты протеста и забастовки

Военные, захватившие власть в Гвинее-Бисау, ввели с 1 декабря запрет на проведение акций протеста и забастовок. Информацию приводит агентство PanaPress.

Отмечается, что ограничения введены в связи с ожидаемым прибытием в страну делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для ведения переговоров.

В прошедшую субботу в Бисау прошла акция протеста молодежных организаций. Они требовали освободить арестованных лидеров оппозиции.

Захватившие власть в Гвинее-Бисау военные назвали состав переходного правительства из 28 человек. Большинство из членов правительства близки к свергнутому президенту Умару Сисоку Эмбало.

26 ноября в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало, закрыли границы и ввели комендантский час. Переворот произошел на фоне президентских выборов, где о победе заявили сразу два кандидата. Мятежники утверждали, что действовали после раскрытия «плана дестабилизации» с участием «политиков, наркобарона и иностранцев». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Африканский союз приостановил членство Гвинеи-Бисау.