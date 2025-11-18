На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель школьного автобуса домогался детей, прикрываясь желанием им помочь

В Индии водитель школьного автобуса домогался детей, прикрываясь желанием помочь
В Индии арестовали 48-летнего водителя школьного автобуса по подозрению в развратных действиях в отношении трех несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел 13 ноября в Мумбаи. Родители одной из жертв извращенца подали заявление в полицию 15 ноября после того, как 11-летняя девочка разоткровенничалась с матерью.

В правоохранительных органах отметили, что, по предварительной информации, мужчина совершил развратные действия в отношении девочек восьми, девяти и одиннадцати лет. Потерпевшая рассказала, что мужчина трогал ее, прикрываясь желанием помочь зайти в автобус. Также школьница сообщила, что домогательствам подверглись ее младшие подруги.

Ранее в Индии мужчина похитил двух сестер-школьниц и вместе с друзьями надругался над ними.

