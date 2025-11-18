На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичка обвинила пассажира в приставаниях к девушкам в метро

Осторожно, Москва: в московском метро мужчина приставал к девушкам
Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Москве девушка пожаловалась на мужчину, который приставал к пассажиркам в метро. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на станции «Мичуринский проспект». Как рассказала одна из пострадавших, она почувствовала, что кто-то прикоснулся к ней неподобающим образом. После этого она обернулась и отодвинулась от него, после чего пассажир переключился на другую девушку.

Первая пострадавшая сделала ему замечание вслух и громко сказала, что тот ее «лапал». Вторая девушка также заявила о том, что к ней прикасались. Мужчина тем временем якобы вел себя так, будто ничего не произошло.

Первая девушка пыталась задержать мужчину и найти сотрудников метро, чтобы рассказать о произошедшем.

«Пока она искала полицию, или сотрудников станции, мужчина убежал, сев в первый приехавший на станции поезд», – говорится в публикации.

Москвичка обратилась в полицию.

Ранее в Москве 38-летний блогер надругался над двумя школьницами.

