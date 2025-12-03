На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные начали разминирование Волчанска

Минобороны: в Волчанске проводится разминирование инфраструктуры
РИА Новости

Российские саперы проводят разминирование освобожденного Волчанска. Об этом ТАСС рассказали в министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что в Волчанске ведется разминирование объектов инфраструктуры. Население города получает необходимую медицинскую помощь.

2 декабря в Минобороны РФ заявили, что освобождение Волчанска позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и военнослужащих 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, 1009-го мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Волчанск. Министр отметил, что военнослужащие этих подразделений продолжают традиции воинов-победителей.

30 ноября президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Ранее было названо число освобожденных ВС России с начала года населенных пунктов.

СВО: последние новости
