Вильфанд раскрыл, на какой срок можно составить достоверный прогноз погоды

Погоду на Новый год прогнозировать пока рано. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогнозировать можно на сколь угодно длительный срок, на год вперед по дням. А толку-то? Нужно сопровождать эти прогнозы степенью доверия. Сейчас доверие к прогнозам, на которые можно опираться и решать тактические, стратегические, личные, хозяйственные задачи и так далее — шесть-семь суток», — объяснил эксперт.

По его словам, в ближайшие шесть-семь дней зимы в европейской части России «не видно».

Он отметил, что Москва сейчас находится на периферии антициклона с повышенным давлением, из-за чего существенных осадков не предвидится, а низкие температуры и снежный покров пока отсутствуют.

Теплый воздух в Центральной России обусловлен попаданием воздушных масс, в том числе с северной части Африки, где наблюдаются высокие температуры, заключил Вильфанд.

