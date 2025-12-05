На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вильфанд раскрыл, на какой срок можно составить достоверный прогноз погоды

Синоптик Вильфанд: достоверный прогноз погоды можно составить на 6-7 суток
true
true
true
close
MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

Погоду на Новый год прогнозировать пока рано. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогнозировать можно на сколь угодно длительный срок, на год вперед по дням. А толку-то? Нужно сопровождать эти прогнозы степенью доверия. Сейчас доверие к прогнозам, на которые можно опираться и решать тактические, стратегические, личные, хозяйственные задачи и так далее — шесть-семь суток», — объяснил эксперт.

По его словам, в ближайшие шесть-семь дней зимы в европейской части России «не видно».

Он отметил, что Москва сейчас находится на периферии антициклона с повышенным давлением, из-за чего существенных осадков не предвидится, а низкие температуры и снежный покров пока отсутствуют.

Теплый воздух в Центральной России обусловлен попаданием воздушных масс, в том числе с северной части Африки, где наблюдаются высокие температуры, заключил Вильфанд.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить частный дом к зиме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами