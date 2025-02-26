В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Назели Багдасарян. Об этом сообщает местное издание Armlur.

Известно, что инцидент произошел несколько дней назад. Утверждается, что злоумышленники украли крупную сумму из квартиры пресс-секретаря премьера Армении.

Накануне ночью правоохранители нашли и задержали членов группы, подозреваемых в причастности к ограблению.

7 февраля Ереванский суд общей юрисдикции по ходатайству Следственного комитета Армении арестовал на два месяца россиян, задержанных по подозрению в хулиганстве в метрополитене Еревана. Задержанных обнаружили при попытке пересечь контрольно-пропускной пункт «Баграташен» на границе с Грузией. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, которая предусматривает штраф в размере 50-кратной минимальной заработной платы (около $9,5 тыс.) или арест на срок до одного месяца.

Ранее Пашинян ответил на критику оппозиции в излишнем увлечении катанием на велосипеде.