Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

Armlur: в Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна
close
Shutterstock

В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Назели Багдасарян. Об этом сообщает местное издание Armlur.

Известно, что инцидент произошел несколько дней назад. Утверждается, что злоумышленники украли крупную сумму из квартиры пресс-секретаря премьера Армении.

Накануне ночью правоохранители нашли и задержали членов группы, подозреваемых в причастности к ограблению.

7 февраля Ереванский суд общей юрисдикции по ходатайству Следственного комитета Армении арестовал на два месяца россиян, задержанных по подозрению в хулиганстве в метрополитене Еревана. Задержанных обнаружили при попытке пересечь контрольно-пропускной пункт «Баграташен» на границе с Грузией. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, которая предусматривает штраф в размере 50-кратной минимальной заработной платы (около $9,5 тыс.) или арест на срок до одного месяца.

Ранее Пашинян ответил на критику оппозиции в излишнем увлечении катанием на велосипеде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами