В Париже обокрали дом бывшего президента страны

BFMTV: в Париже воры обокрали дом экс-президента Олланда
true
true
true
close
Vincent Isore/Global Look Press

В Париже обокрали дом бывшего президента страны Франсуа Олланда. Об этом со ссылкой на столичную прокуратуру сообщает телеканал BFMTV.

22 ноября двое уроженцев Алжира проникли в дом Олланда и его гражданской супруги Жюли Гайе. Они похитили, в том числе, принадлежавшие экс-президенту часы.

Спустя неделю полиция арестовала воров, изъяла у них похищенные вещи и вернула их Олланду. В окружении бывшего президента сообщили, что благодаря действиям правоохранителей удалось избежать серьезных последствий. В настоящее время преступники заключены под стражу.

21 апреля стало известно, что неизвестный мужчина украл сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в которой находились ключи, пропуск и крупная сумма денег.

Ранее в Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна.

