В Роспотребнадзоре оценили риск заражения лихорадками чикунгунья и денге в России

Роспотребнадзор: в РФ исключен риск распространения лихорадок чикунгунья и денге
Таисия Лисковец/РИА Новости

Опасность распространения лихорадок чикунгунья и денге на территории России отсутствует. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в ответ на публикацию Telegram-канала Mash о том, что на Кубе около 1500 российских туристов находятся в эпицентре эпидемии.

В ведомстве подчеркнули, что направили официальный запрос в адрес авторов Telegram-канала с целью проверки информации. На данный момент ответ не был получен.

Несмотря на отсутствие опасности заражения лихорадками чикунгунья и денге на территории РФ, специалисты Роспотребнадзора рекомендовали россиянам соблюдать правила безопасности во время поездок за границу. В частности, перед поездкой необходимо ознакомиться с информацией о местности и узнать о случаях арбовирусных инфекций в этом регионе. Во время отдыха следует пользоваться репеллентами для защиты от укусов насекомых, носить одежду с длинными рукавами и брюки. На окнах и дверях должны быть установлены москитные сетки. Стоит избегать экскурсий в болотистые районы.

2 декабря Mash сообщил, что около 1500 россиян оказались в эпицентре эпидемии лихорадки чикунгунья и денге на Кубе. По данным канала, не менее 14 россиян перенесли заболевание в легкой форме в прошлом месяце во время отдыха. Среди типичных симптомов отмечались повышенная температура, слабость, кожная сыпь и боли в суставах. Общее число зарегистрированных случаев сейчас достигает 38 тысяч — как среди местных жителей, так и среди туристов, уточнили в публикации.

Ранее стало известно о случаях лихорадки Денге среди россиян на Мальдивах.

