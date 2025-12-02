На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более тысячи россиян оказались в эпицентре эпидемии на Кубе

Около 1,5 тысячи россиян оказались на Кубе в разгар лихорадок чикунгунья и денге
Alexandre Meneghini/Reuters

Около полутора тысяч российских туристов оказались в эпицентре эпидемии лихорадки чикунгунья и денге на Кубе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Не менее 14 россиян перенесли заболевание в легкой форме в прошлом месяце во время отдыха. Среди типичных симптомов отмечались повышенная температура, слабость, кожная сыпь и боли в суставах.

Общее число зарегистрированных случаев сейчас достигает 38 тысяч — как среди местных жителей, так и среди туристов, причем около половины заражений пришлись на ноябрь. Только за прошлую неделю инфекции, передающиеся через укусы комаров, были выявлены еще у 5 717 человек. Известно минимум о 33 заболевших, 21 из которых — дети. Еще 93 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что зараза распространилась в 14 из 15 провинций. В местном Минздраве сообщили, что официальные данные гораздо ниже реальных, поскольку большинство не едет в больницы, а лечатся дома.

Новость дополняется.

