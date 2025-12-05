На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач перечислила продукты, способные улучшить настроение

Врач Гончарова: шоколад и авокадо могут улучшить настроение
Shutterstock

Некоторые продукты питания могут снизить стресс за счет повышения выработки серотонина — «гормона счастья». Об этом Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

«К продуктам, способным снижать уровень тревожности, относятся бананы, авокадо, семга, сыры с плесенью, а также шоколад и напитки на его основе. Они содержат триптофан — аминокислоту, способствующую выработке серотонина, который улучшает настроение и повышает стрессоустойчивость», — уточнила эксперт.

По ее словам, улучшить эмоциональное состояние также могут сметана, творог и другие жирные молочные продукты. Однако употреблять все перечисленные продукты важно в ограниченных количествах, отметила Гончарова. Так, например, в день можно съедать не более 10–15 г шоколада.

Нутрициолог первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» Анна Демина до этого говорила, что продукты, богатые триптофаном, например, яйца, молочные продукты, сыр, орехи, семена, способствуют поднятию настроения. По ее словам, синтезу «гормонов счастья» также способствуют цельнозерновые и бобовые продукты (овсянка, гречка, киноа, фасоль, нут), фрукты и овощи яркого цвета (свекла, морковь, тыква, перец, цитрусовые, персики, абрикосы).

Ранее россиянам назвали продукты, которые ухудшают настроение.

