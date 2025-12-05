На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали продукты, которые ухудшают настроение

Диетолог Денисенко: пицца и хот-доги могут спровоцировать клиническую депрессию
true
true
true
close
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Сладкая выпечка, пицца и ряд других продуктов могут ухудшить эмоциональное состояние и даже провоцировать депрессию. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Хот-доги, гамбургеры, пиццы и т.д. способны спровоцировать клиническую депрессию. Конечно, если есть их не все время, а лишь временами, когда проголодались, а ничего подходящего под рукой нет, то ничего страшного не будет. Но не нужно превращать это в стабильное питание», — рассказала специалист.

По ее словам, что фастфуд перегружает организм лишними жирами и солью.

Негативно отразиться на эмоциональном состоянии также могут сладкая выпечка, консервы, копчености и сладкие напитки. Помимо этого, опасными могут быть шоколад и кофе, если употреблять их в большом количестве.

Диетолог добавила, что избыточное потребление красного мяса провоцирует агрессию. Кроме того, этот продукт оказывает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт и даже может вызвать рак желудка.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого рассказала, что правильный рацион питания поможет восполнить дефицит витаминов группы B, С и D, которые влияют на развитие тревожных расстройств.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты помогут избавиться от стресса в конце года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами