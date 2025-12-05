Россиянам назвали продукты, которые ухудшают настроение

Сладкая выпечка, пицца и ряд других продуктов могут ухудшить эмоциональное состояние и даже провоцировать депрессию. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Хот-доги, гамбургеры, пиццы и т.д. способны спровоцировать клиническую депрессию. Конечно, если есть их не все время, а лишь временами, когда проголодались, а ничего подходящего под рукой нет, то ничего страшного не будет. Но не нужно превращать это в стабильное питание», — рассказала специалист.

По ее словам, что фастфуд перегружает организм лишними жирами и солью.

Негативно отразиться на эмоциональном состоянии также могут сладкая выпечка, консервы, копчености и сладкие напитки. Помимо этого, опасными могут быть шоколад и кофе, если употреблять их в большом количестве.

Диетолог добавила, что избыточное потребление красного мяса провоцирует агрессию. Кроме того, этот продукт оказывает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт и даже может вызвать рак желудка.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого рассказала, что правильный рацион питания поможет восполнить дефицит витаминов группы B, С и D, которые влияют на развитие тревожных расстройств.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты помогут избавиться от стресса в конце года.