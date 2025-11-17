На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали продукты, которые помогают поднять настроение

Нутрициолог Демина: бананы и овсянка помогут поднять настроение
itaci/Shutterstock/FOTODOM

Продукты, богатые триптофаном, например, яйца, молочные продукты, сыр, орехи, семена, способствуют поднятию настроения. Об этом RuNews24.ru рассказала нутрициолог первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» Анна Демина.

«Настроение напрямую связано с тем, какие вещества вырабатывает организм: серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин. Это наши «гормоны счастья», и их уровень можно регулировать не только активностью и общением, но и тем, что мы едим», — пояснила эксперт.

По ее словам, синтезу «гормонов счастья» также способствуют цельнозерновые и бобовые продукты (овсянка, гречка, киноа, фасоль, нут), фрукты и овощи яркого цвета (свекла, морковь, тыква, перец, цитрусовые, персики, абрикосы). Она также посоветовала включать в рацион питания бананы, авокадо, ананасы, темный шоколад, тофу, которые помогают поддерживать эмоциональный баланс и снижают стресс.

Результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co до этого показали, что почти половина россиян (41%) рассказали о заметном упадке энергии и настроения осенью. По данным опроса, еще 35% россиян встречают осень с энтузиазмом, а 24% заявили о легкой усталости.

Ранее врач назвала безрецептурные добавки, которые могут улучшить настроение.

