В России признали нежелательными четыре НПО

Минюст внес четыре НПО из Франции, Грузии и Финляндии в перечень нежелательных
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции Российской Федерации обновило реестр нежелательных на территории РФ организаций, включив в него НПО из Финляндии, Грузии и Франции. Об этом говорится на сайте ведомства.

В перечень вошли: Initiative for Resistance and Dialogues («Инициатива по сопротивлению и диалогу») из Финляндии, Eurasian Network of People who use drugs («Евразийская Сеть Людей, употребляющих наркотики») из Грузии, Bart Marsho («Барт Маршо», «Единство и Свобода») из Франции, а также The Assembly of Chechens of Europe («Ассамблея чеченцев Европы») также из Франции.

Согласно данным ведомства, решение о признании деятельности всех четырех организаций нежелательными ранее было принято Генеральной прокуратурой России.

26 сентября Минюст включил в список нежелательных американскую организацию AFS Intercultural Programs Inc.

Ранее в России обновился список иноагентов.

