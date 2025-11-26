В России признали нежелательными два НПО из США и Нидерландов

Минюст внес в перечень нежелательных в России НПО из США и Нидерландов

Министерство юстиции России включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ, две неправительственные организации (НПО) из США и Нидерландов. Об этом свидетельствует база ведомства.

Из списка следует, что в перечень внесли американское НПО Free Peoples of Russia House («Дом народов свободной России»). Также в документ включили Organized Crime and Corruption Reporting Project («Центр по исследованию коррупции и организованной преступности»), зарегистрированный в Нидерландах.

В октябре Минюст России обновил реестр нежелательных организаций, включив в него НПО из Финляндии, Грузии и Франции. В перечень вошли: Initiative for Resistance and Dialogues («Инициатива по сопротивлению и диалогу»), Eurasian Network of People who use drugs («Евразийская Сеть Людей, употребляющих наркотики»), Bart Marsho («Барт Маршо», «Единство и Свобода»), а также The Assembly of Chechens of Europe («Ассамблея чеченцев Европы»).

В сентябре Минюст включил в список нежелательных американскую организацию AFS Intercultural Programs Inc.

Ранее в России признали нежелательным разработчика игры S.T.A.L.K.E.R..