Политик Савостьянов признан иноагентом

Минюст признал иноагентом политика и предпринимателя Евгения Савостьянова
Антон Денисов/РИА Новости

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политика и предпринимателя Евгения Савостьянова. Основанием стало распространение недостоверной информации о решениях органов власти и политике России, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщается на сайте ведомства, Савостьянов распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ Вооруженных сил страны. Также отмечается его участие в создании и распространении материалов других иностранных агентов.

«[Он] распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — указано в сообщении Минюста.

Ведомство подчеркнуло, что Савостьянов* выступал против проведения специальной военной операции на Украине. Ранее Минюст неоднократно пополнял реестр иностранных агентов за аналогичные нарушения законодательства.

Также в пятницу Издание DOXA было внесено в реестр иноагентов.

Ранее Минюст включил в реестр иноагентов антидискриминационный центр «Мемориал».

