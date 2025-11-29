«Прямой удар по Казахстану». ВСУ атаковали терминал КТК в Новороссийске

Украинские безэкипажные катера (БЭК) в ночь на 29 ноября атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), повредив причал ВПУ-2. Об этом сообщили в пресс-службе КТК.
«По введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется», — сообщили в консорциуме.
В компании сообщили, что в момент атаки сработали системы аварийной защиты, перекрывшие трубопроводы, и попадания нефти в Черное море не произошло.
«Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА», — подчеркнули в КТК.
Атаки на инфраструктуру КТК
В пресс-службе консорциума подчеркнули, что удар 29 ноября является «уже третьим актом агрессии» против консорциума.
«Полагаем, что атака на КТК — это атака и на интересы стран — участниц КТК. Подчеркнем, что уже третий акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права», — заявили в компании.
25 ноября в результате атаки БПЛА было повреждено здание терминала КТК в Южной Озереевке, где расположен главный центр управления консорциума, отвечающий за работу трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск.
До этого 24 сентября беспилотники атаковали офис КТК в центре Новороссийска. Тогда были повреждены здание компании, гостиница «Новороссийск» и несколько жилых домов. По данным властей, погибли два человека, трое получили ранения. Среди пострадавших — двое сотрудников КТК, которых доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.
Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что атака украинских безэкипажных катеров на Каспийский трубопроводный консорциум в Новороссийске является ударом по интересам Казахстана, американских и европейских компаний. Он отметил, что КТК планировал за 2025 год отгрузить 74 млн тонн нефти.
«Недропользователи в Казахстане меньше заработают, потому что большая часть загрузки КТК, то есть больше 60 млн тонн из этих 74 — это все-таки нефть Казахстана. Казахстан через КТК экспортирует около 80% добываемой у себя нефти, своего экспорта. Тут большой вопрос, а что будет с Казахстаном? А эти компании-недропользователи являются основными налогоплательщиками, то есть это прямой удар по Казахстану прежде всего. Российская то нефть может и в других направлениях быть экспортирована, но, опять же, их не так много. Российской нефти около 10-12 млн тонн обычно по КТК экспортируется», — подчеркнул он.
Кроме терминала КТК в Краснодарском крае также был атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод, сообщили в оперштабе региона утром 29 ноября. Возник пожар, открытое горение было ликвидировано в 11:37 мск. Из-за атаки БПЛА повреждена часть технического оборудования на территории завода, пострадавших нет.
Также вечером 28 ноября в Черном море загорелись два танкера — Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Новороссийск. Экипажи обоих судов были эвакуированы. Турецкий телеканал Habertürk сообщил, что пожары могли быть вызваны атакой безэкипажных катеров.
Днем 29 ноября стало известно, что Virat подвергся повторной атаке морских дронов у берегов Турции. Телеканал NTV сообщил, что судно получило повреждения.