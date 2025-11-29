«Прямой удар по Казахстану». ВСУ атаковали терминал КТК в Новороссийске

Украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, повредив выносной причал. Это уже третья атака на объекты консорциума за последнее время. Эксперт Игорь Юшков объяснил «Газете.Ru», почему атака на КТК является прямым ударом по интересам Казахстана.

Украинские безэкипажные катера (БЭК) в ночь на 29 ноября атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), повредив причал ВПУ-2. Об этом сообщили в пресс-службе КТК.

«По введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется», — сообщили в консорциуме.

В компании сообщили, что в момент атаки сработали системы аварийной защиты, перекрывшие трубопроводы, и попадания нефти в Черное море не произошло.

«Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА», — подчеркнули в КТК.

Что такое КТК? Каспийский трубопроводный консорциум является международным проектом с участием России, Казахстана и ряда мировых компаний.



КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.



По данным консорциума, объем перевалки в 2024 г. составил около 63 млн т нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются Тенгизшевройл (Шеврон), ЭксонМобил, Казмунайгаз, Эни, Шелл.

Атаки на инфраструктуру КТК

В пресс-службе консорциума подчеркнули, что удар 29 ноября является «уже третьим актом агрессии» против консорциума.

« Полагаем, что атака на КТК — это атака и на интересы стран — участниц КТК . Подчеркнем, что уже третий акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права», — заявили в компании.

25 ноября в результате атаки БПЛА было повреждено здание терминала КТК в Южной Озереевке, где расположен главный центр управления консорциума, отвечающий за работу трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск.

До этого 24 сентября беспилотники атаковали офис КТК в центре Новороссийска. Тогда были повреждены здание компании, гостиница «Новороссийск» и несколько жилых домов. По данным властей, погибли два человека, трое получили ранения. Среди пострадавших — двое сотрудников КТК, которых доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что атака украинских безэкипажных катеров на Каспийский трубопроводный консорциум в Новороссийске является ударом по интересам Казахстана, американских и европейских компаний. Он отметил, что КТК планировал за 2025 год отгрузить 74 млн тонн нефти.

«Недропользователи в Казахстане меньше заработают, потому что большая часть загрузки КТК, то есть больше 60 млн тонн из этих 74 — это все-таки нефть Казахстана. Казахстан через КТК экспортирует около 80% добываемой у себя нефти, своего экспорта. Тут большой вопрос, а что будет с Казахстаном? А эти компании-недропользователи являются основными налогоплательщиками, то есть это прямой удар по Казахстану прежде всего . Российская то нефть может и в других направлениях быть экспортирована, но, опять же, их не так много. Российской нефти около 10-12 млн тонн обычно по КТК экспортируется», — подчеркнул он.

Кроме терминала КТК в Краснодарском крае также был атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод, сообщили в оперштабе региона утром 29 ноября. Возник пожар, открытое горение было ликвидировано в 11:37 мск. Из-за атаки БПЛА повреждена часть технического оборудования на территории завода, пострадавших нет.

Также вечером 28 ноября в Черном море загорелись два танкера — Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Новороссийск. Экипажи обоих судов были эвакуированы. Турецкий телеканал Habertürk сообщил, что пожары могли быть вызваны атакой безэкипажных катеров.

Днем 29 ноября стало известно, что Virat подвергся повторной атаке морских дронов у берегов Турции. Телеканал NTV сообщил, что судно получило повреждения.