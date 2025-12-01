В Кремле назвали вопиющим случаем атаку на объекты КТК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку украинских дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), поскольку речь идет об объекте международного значения.

«В данном случае, конечно, это вопиющий случай, потому что речь идет, как вы правильно сказали, об объекте международного значения и международном участии», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

По его словам, для России очевидно, что объекты КТК атаковали украинские дроны. Подобные налеты на объекты критической инфраструктуры Песков назвал практикой, которая продолжается. При этом он отметил, что ему неизвестно о расследовании атаки на КТК.

Позднее МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК в Новороссийске. В ведомстве отметили, что этот инцидент стал третьим актом агрессии против гражданского объекта, который находится под защитой международного права. В МИД Казахстана заявили, что рассматривают атаку на КТК как акт, наносящий ущерб двусторонним отношениям республики с Украиной.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков зафиксировано не было. Эксперт Игорь Юшков назвал эту атаку на КТК прямым ударом по интересам Казахстана.

Ранее в Киеве прокомментировали заявления Казахстана по атаке на КТК в Новороссийске.