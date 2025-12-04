Стало известно, какие аппараты использовали ВСУ при атаках на юг России

Mash: ВСУ атаковали Крым и Геленджик с помощью БНА, управляемых через Starlink

Украинские военнослужащие за прошедшую неделю атаковали Крым, а также Новороссийск и Геленджик в Краснодарском крае при помощи беспилотных надводных аппаратов (БНА) Sea Baby. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, данные БНА управляются через спутниковую систему Starlink. Sea Baby способны преодолевать расстояние до 1000 км и нести на себе до 450 кг боевой части, подчеркивается в материале.

«Комплектующие для техники поставляются ВСУ (Вооруженным силам Украины — «Газета.Ru») странами Запада, а сборка происходит на Украине», — уточнили авторы материала.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, повредив выносной причал. Как рассказали в компании, на фоне произошедшего капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории. В результате ударов никто не пострадал.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на инфраструктуру КТК вопиющим случаем, так как целью стал объект международного значения.

Ранее Казахстан предупредил Украину об ущербе отношениям из-за атаки на КТК.