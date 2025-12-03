В британском отеле поставили рождественскую елку, сделанную из 100 тысяч воздушных шаров

UPI: в Англии показали рождественскую елку из 100 тысяч шаров

Отель Moor Hall Hotel and Spa в Саттон-Колдфилде (Бирмингем) представил уникальное праздничное украшение — рождественскую елку высотой более 7,5 метров, полностью собранную из 100 000 воздушных шаров, пишет UPI. Конструкция защищена специальным прозрачным куполом, который оберегает ее от ветра и повреждений.

Автор проекта — художница по воздушным шарам Наоми Спенсер, владелица компании Balloon Color Blending. По ее словам, это первая подобная инсталляция в Великобритании, создание которой потребовало участия целой команды инженеров, дизайнеров и специалистов.

«Люди не осознают масштаба: мы объединили 100 тысяч биоразлагаемых шаров, точные расчеты и изготовленный на заказ купол, чтобы создать нечто волшебное», — рассказала Спенсер.

Проект также носит благотворительный характер. Каждый шар можно спонсировать, сделав пожертвование от $3 до $0,3. Также доступны памятные шары в честь ушедших близких за $13 и специальные елочные игрушки из воздушных шаров за $165. Все собранные средства будут направлены на поддержку местных благотворительных организаций.

