Роскачество назвало ключевые критерии при выборе хорошей новогодней елки

Россиянам важно ориентироваться на ключевые критерии при выборе как живой, так и искусственной новогодней елки. Если отнестись к этому вопросу легкомысленно, то живая ель простоит очень недолго, а искусственная может быть даже опасна, рассказали RT в Роскачестве.

Живое новогоднее дерево следует покупать только в официальных точках продаж – обычно их список заранее публикуется на сайте местной администрации. При этом у продавца должны быть все необходимые документы, включая сертификат карантина, талон на вырубку и так далее. Запросив эти данные, покупатель может убедиться, что елку привезли из специализированного питомника.

При выборе конкретного дерева специалисты посоветовали оценить, насколько эластичны ветви, не осыпаются ли иголки, а также посмотреть на срез ствола – если он имеет широкую темную кайму, то такое дерево очень быстро увянет. Важно также, чтобы от елки исходил насыщенный хвойный аромат – это показатель ее свежести, подчеркнули эксперты.

Что касается искусственных елок, то никакого особого ГОСТа или техрегламента на такие товары нет, но важно изучать этикетку, обращая внимание на то, из какого материала изготовлена елка, а также на дату производства. Лучше выбрать металлическую основу ствола, а качество хвои проверить на ощупь – важно, чтобы пластик не был слишком мягким, липким, так как это признак некачественного полимера. Ветви должны быть твердыми, само дерево не должно источать неприятных запахов. Также специалисты Роскачества посоветовали не покупать елки, изготовленные более пяти лет назад, так как такие деревья прослужат крайне недолго.

До этого дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, что к Новому 2026 году рекомендуется украшать елку игрушками под металл и бантиками. Она также добавила, что декорирование новогодней елки — прекрасная возможность добавить в интерьер динамичную энергетику и яркие акценты, символизирующие силу, страсть и движение наступающего года Огненной Красной Лошади. По ее мнению, к украшению елки можно добавить электрическую гирлянду теплого желтого, красного или янтарного оттенка для создания уютного сияния.

