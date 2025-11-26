На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тимур Иванов решил передать государству усадьбу в Тверской области

Тимур Иванов готов передать государству усадьбу за 800 млн рублей
Кирилл Брага/РИА Новости

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, признанный ранее банкротом, согласен передать в доход государства усадьбу «Панкратово» в Тверской области стоимостью свыше 800 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Пресненский районный суд Москвы 26 ноября начнет рассматривать иск Генпрокуратуры о конфискации активов экс-замминистра и связанных с ним лиц. Ожидается, что Иванов не будет оспаривать передачу имущества государству.

«Иванов не станет возражать против решения об обращении в доход государства недвижимости, если с этим будет согласен «Оборонспецстрой», — заявил адвокат Мурад Мусаев.

Адвокат подчеркнул, что усадьба никогда не принадлежала лично Иванову. Ранее Арбитражный суд Москвы признал экс-замминистра банкротом.

В конце сентября сообщалось, что Тимура Иванова проверяют на причастность к хищениям средств Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтрактам.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее бывшая жена Тимура Иванова продала машину, которую ГП просит конфисковать.

Аресты в Минобороны
