Россиянин притворился участником СВО ради совершения паломничества

Россиянин ради бесплатного паломничества притворился участником СВО. Об этом сообщает депутат Госдумы Хизри Абакаров.

По словам депутата, мошенник подделал справку участника СВО, чтобы получить путевку в паломничество. Однако благодаря наличию базы данных с актуальной информацией о действительных участниках боевых действий афериста смогли остановить. Госслужащий назвал произошедшее «крайне позорным случаем».

«... к сожалению, нашлись недобросовестные личности, которые начали подделывать справки участников СВО и представлять ложную информацию как правду», — сообщил Абакаров.

«Фонтанка» сообщает, что речь идет о путевках в хадж. Комиссия для включения людей в реестр для осуществления паломничества будет учитывать лишь справки об участии в СВО, полученные в МФЦ.

Ранее мошенница притворилась военным и убедила россиянку перевести ей 5 млн рублей на лечение.