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Россиянин притворился участником СВО ради совершения паломничества

Мужчина притворился участником СВО ради совершения паломничества
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Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Россиянин ради бесплатного паломничества притворился участником СВО. Об этом сообщает депутат Госдумы Хизри Абакаров.

По словам депутата, мошенник подделал справку участника СВО, чтобы получить путевку в паломничество. Однако благодаря наличию базы данных с актуальной информацией о действительных участниках боевых действий афериста смогли остановить. Госслужащий назвал произошедшее «крайне позорным случаем».

«... к сожалению, нашлись недобросовестные личности, которые начали подделывать справки участников СВО и представлять ложную информацию как правду», — сообщил Абакаров.

«Фонтанка» сообщает, что речь идет о путевках в хадж. Комиссия для включения людей в реестр для осуществления паломничества будет учитывать лишь справки об участии в СВО, полученные в МФЦ.

Ранее мошенница притворилась военным и убедила россиянку перевести ей 5 млн рублей на лечение.

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