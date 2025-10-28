На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России разработали меры по снижению количества платных мест в вузах

Правительство РФ планирует ограничить платные места в вузах по 46 специальностям
Владимир Песня/РИА Новости

Правительство РФ планирует ограничить платные места в вузах по 46 специальностям. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно предложению Минобрнауки, количество платных мест в вухах будет определяться на основе среднего показателя студентов-платников в университете за последние два года. В случае, если средний балл зачисленных был меньше 50, то коммерческие места на эти направления не будут выделяться вообще.

До этого член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибатдинов направил письмо министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову, в котором предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах и квоты для льготных категорий абитуриентов.

В августе Минздрав РФ предложил обязать студентов, поступающих на бюджетные места в медицинские вузы, заключить договор о целевом обучении. Разработанный ведомством законопроект одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства.

Ранее в Госдуме предложили сделать бесплатным доступ к Wi-Fi в вузах и колледжах.

