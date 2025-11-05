В Госдуме призвали Минобороны упростить прием в военные вузы из-за недобора

Процедуру поступления в военные училища и академии следует упростить, чтобы не поступившие в гражданские вузы абитуриенты в срочном порядке смогли подать документы туда — это поможет ликвидировать недобор в военных учебных заведениях. С таким предложением в письме к министру обороны Андрею Белоусову, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», выступил зампред комитета по экономической политике Государственной думы Михаил Делягин.

«Согласно действующему порядку поступления в военные вузы России, абитуриенты должны до 1 апреля подать заявление в военный комиссариат на поступление в один конкретный вуз, после чего пройти первичный профессиональный отбор по решению призывной комиссии. В 2025 году прием документов более чем в треть действующих военных вузов России (в 25 из 63) продлевался до 1 августа. Это, вероятно, связано с недостатком абитуриентов. О недоборе в военные училища и академии также неоднократно сообщалось в СМИ. В связи с изложенным прошу вас рассмотреть целесообразность введения упрощенной схемы набора курсантов в военные вузы в случае потенциального недобора. Например, предоставления абитуриентам возможности подавать документы в срочном порядке без прохождения первичного профессионального отбора — при наличии вакантных мест в военном вузе и/или продлении конкурса», — сказал он.

По мнению парламентария, часть молодых людей предпочтет скорее поступить в училище, получить высшее образование и социальные гарантии, чем пойти на срочную службу, провалив поступление в институт.

30 октября Минобрнауки сообщило, что в 2026/2027 учебном году ведомство планирует выделить высшим учебным заведениям 620,5 тысячи бюджетных мест, оставив их количество неизменным по сравнению с предыдущим годом. Дополнительно будут выделены около 28,5 тысячи мест для регионов, вошедших в состав РФ.

Ранее в России разработали меры по снижению количества платных мест в вузах.