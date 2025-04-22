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В Татарстане чиновник подал в отставку из-за сертификата на жилье семье мигрантов

Выдавший жилищный сертификат семье мигрантов чиновник Муллин подал в отставку
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e-nkama.ru

Выдавший жилищный сертификат семье мигрантов глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин подал в отставку. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

«Глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин покидает свою должность», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что политик пробыл на должности 3,5 года.

О своей отставке глава Нижнекамска сообщил в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню местного самоуправления. В предстоящий четверг, 24 апреля, на сессии совета будет рассмотрен вопрос об отставке главы.

Ситуация с выдачей жилья многодетной семье мигрантов, в которой отец якобы имеет двойное гражданство, произошла в Нижнекамске в начале марта. Муллин рассказал, что лично вручил сертификаты двум семьям. Внимание горожан привлекли супруги Холзод Мухиддин и Тоирова Малика.

В администрации района уточнили, что на сертификаты могут претендовать только граждане РФ, и данные семьи получили их «в порядке очереди». Недовольство жителей Нижнекамска привлекло внимание правоохранительных органов, и Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

Подробнее о других случаях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что российские школы будут передавать информацию о детях мигрантов в МВД.

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