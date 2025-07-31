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Житель ДНР заявил о расправе ВСУ над мирными жителями и животными

РИА Новости: бойцы ВСУ в Селидово убили людей и животных перед отступлением
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Thomas Peter/Reuters

В Селидово Донецкой народной республики бойцы Вооруженных сил Украины до ухода из города расстреляли нескольких местных жителей и их домашних животных. Об этом сообщил РИА Новости местный житель Юрий Яцюта.

По словам мужчины, бойцы ВСУ без предупреждения ворвались в дом его соседа по улице, жителя по фамилии Копылов, и, по его утверждению, расстреляли его, а тело сбросили в колодец. Затем, как утверждает собеседник агентства, они двинулись дальше и застрелили еще одного местного жителя — мужчину по имени Олег, державшего немецких овчарок.

Тело погибшего с украинским паспортом на груди, по словам Яцюты, пролежало на улице около трех недель, пока его не похоронили соседи. Также бойцы ВСУ расстреляли собак, принадлежавших убитому, добавил мужчина.

В конце июня Федеральная служба безопасности заявляла, что обнаружила под Селидово в ДНР заминированный тайник, в котором находились различное оружие и боеприпасы. По данным службы, в тайнике находились 60 гранат, 22 автомата Калашникова, три гранатомета, три тысячи патронов и другое оружие.

Ранее мирные жители получили ранения в ДНР при обстреле со стороны ВСУ.

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