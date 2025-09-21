МВД России объявило награду 1 млн рублей за поимку командиров ВСУ

Министерство внутренних дел России внесло командиров Вооруженных сил Украины Константина Немичева и Сергея Величко, также известного как «Чили», в федеральный список разыскиваемых. Об этом пишет «Лента.ру».

Обвинения против них связаны с причастностью к пыткам русских военнослужащих, захваченных в плен в Харьковской области весной 2022 года. МВД пообещало выплатить награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет установить их местонахождение.

Следственный комитет РФ предъявил обоим фигурантам обвинения по статьям о применении запрещенных методов ведения войны и реабилитации нацизма. В 2023 году московский военный суд принял решение о заочном аресте подозреваемых.

Немичев и Величко являются бывшими активистами харьковского отделения батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), который в России признан террористической организацией, а также участниками формирования «Кракен». По версии следствия, они лично устраивали расправы над пленными русскими солдатами. Несмотря на слухи о возможной ликвидации одного из командиров или их нахождении в Сумской области, официальных данных о их местонахождении нет. Разыскные мероприятия продолжаются, и МВД России заявило, что обоим боевикам предстоит неминуемое наказание.

