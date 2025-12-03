На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полуторагодовалого ребенка нашли в коляске в подъезде дома в Ростовской области

В Ростовской области мать бросила ребенка в коляске в подъезде дома
true
true
true
close
RostovGazeta.ru | Ростовская область/VK

В поселке Каменоломни Ростовской области в подъезде жилого дома нашли коляску с ребенком, мать, оставившая мальчика, оставила записку. Об этом сообщается в Telegram-канале DonDay.

Местные жители заметили на лестничной клетке коляску с мальчиком, которому на вид не более полутора лет. Обеспокоенные жильцы многоэтажки вызвали полицию и скорую помощь, ребенка доставили в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Личности родителей несовершеннолетнего и обстоятельства случившегося устанавливаются. По данным Telegram-канала RostovGazeta, в коляске была найдена записка, в которой мать утверждает, что ей 18 лет, она сирота и не в состоянии сама прокормить сына.

До этого в Забайкалье 17-летняя студентка родила и бросила младенца в туалете общежития. Новорожденного обнаружили накануне в помещении общежития колледжа в поселке Агинское. Девушки, сделавшие находку, услышали плач из туалетной кабинки, и нашли на полу рядом с унитазом ребенка, завернутого в окровавленную тряпку. На место прибыли медики, которые госпитализировали малыша.

Ранее в Красноярске школьница выбросила новорожденного в мусор и не получила срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами