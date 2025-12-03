Полуторагодовалого ребенка нашли в коляске в подъезде дома в Ростовской области

В поселке Каменоломни Ростовской области в подъезде жилого дома нашли коляску с ребенком, мать, оставившая мальчика, оставила записку. Об этом сообщается в Telegram-канале DonDay.

Местные жители заметили на лестничной клетке коляску с мальчиком, которому на вид не более полутора лет. Обеспокоенные жильцы многоэтажки вызвали полицию и скорую помощь, ребенка доставили в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Личности родителей несовершеннолетнего и обстоятельства случившегося устанавливаются. По данным Telegram-канала RostovGazeta, в коляске была найдена записка, в которой мать утверждает, что ей 18 лет, она сирота и не в состоянии сама прокормить сына.

До этого в Забайкалье 17-летняя студентка родила и бросила младенца в туалете общежития. Новорожденного обнаружили накануне в помещении общежития колледжа в поселке Агинское. Девушки, сделавшие находку, услышали плач из туалетной кабинки, и нашли на полу рядом с унитазом ребенка, завернутого в окровавленную тряпку. На место прибыли медики, которые госпитализировали малыша.

Ранее в Красноярске школьница выбросила новорожденного в мусор и не получила срок.