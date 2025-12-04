В Татарстане местные жители нашли брошенного младенца в подъезде дома

В Татарстане неизвестные подкинули ребенка в подъезд. Об этом сообщает Mash Iptash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Альметьевске. Судя по фото, кто-то положил младенца на выступ около окна в подъезде. Пострадавшего обнаружили местные жители и вызвали медиков.

«Сейчас ребенок под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

На место также прибыли полицейские. Предположительно, ребенка бросила женщина, которую сняли камеры наблюдения. На кадре, опубликованном Telegram-каналом, неизвестная в закрывающей рот и нос маске идет по улице с небольшой сумкой.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут мать младенца.

До этого в Ростовской области мать бросила маленького мальчика в подъезде. Его нашли местные жители и передали медикам. Как сообщали местные СМИ, в коляске лежала записка. Мать утверждала, что ей 18 лет, она сирота и не может прокормить ребенка.

Ранее новорожденного обнаружили в мусоре на предприятии по утилизации отходов в Подмосковье.