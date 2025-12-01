На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач ответил, поможет ли подсчет овец быстрее уснуть

Врач Кудинов: подсчет овец не поможет быстрее уснуть
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Подсчет овец не поможет уснуть, такой метод, напротив, усилит внутреннее напряжение и будет мешать мозгу перейти в состояние покоя. Об Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Когда человек засыпает, мозг должен быть максимально спокоен и не вовлечен в активную деятельность. Различные мысли, подсчеты и попытки контролировать процесс только мешают. Подсчет овечек превращается в умственную работу, а она препятствует расслаблению и мешает погрузиться в сон», — отметил эксперт.

По его словам, для нормализации сна стоит наладить режим подъема и отхода к отдыху, а также создать комфортные условия в спальне — обеспечить тишину, темноту и прохладный воздух. Кудинов добавил, что универсальных или мгновенных способов заснуть не существует. Если бессонница становится хронической, он посоветовал обратиться к врачу.

Диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина до этого говорила, что продукты, богатые триптофаном, полезно включать в рацион для крепкого сна. По ее словам, они будут способствовать расслаблению и более быстрому засыпанию. Так, например, можно есть мясо индейки или курицы, зелень.

Ранее ученые рассказали, действительно ли слишком много спать вредно для здоровья.

