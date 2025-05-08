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Эколог рассказал о бактериях, поедающих выброс нефти на Байкале

Эколог Рыбальченко: выброс нефти на Байкале съедят бактерии Rhodococcus
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Байкальский музей/VK

Углеводородокисляющие бактерии рода Rhodococcus съедят природные выбросы нефти на Байкале. Об этом заявил эколог, специалист по госуправлению экологией Илья Рыбальченко в беседе с РБК.

Бактерии в прямом смысле слова поедают нефть, не давая ей накапливаться и причинять вред, отметил он.

Рыбальченко рассказал, что в глубинах Байкала есть разломы, через которые в воду в небольших количествах просачиваются углеводороды. И бактерии рода Rhodococcus позволяют озеру оставаться одной из самых чистых пресноводных экосистем, подчеркнул эколог.

По его словам, угрозу для местной экосистемы может представлять выброс нефти в сотни тонн в результате крупного геологического события.

В апреле сообщалось, что под ледяным щитом Байкала произошел выброс около четырех тонн нефти. В Байкальском музее пояснили, что такие природные нефтяные выходы не связаны с промышленной добычей. Это явление представляет собой уникальное событие, которое изучается учеными для понимания геологических процессов и экологии Байкала.

Ранее ученые создали адсорбент на основе мха для ликвидации разливов нефти.

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