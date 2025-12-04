На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уфимец лишился 15 млн рублей, пытаясь заработать онлайн

В Уфе директор компании решил заработать и отдал мошенникам 15 млн рублей
Framesira/Shutterstock/FOTODOM

Директор компании из Уфы отдал аферистам более 15 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мужчина решил заработать на одной из онлайн-площадок, посвященных трейдингу. Его убедили в том, что получить прибыль реально, обучили и помогли внести первый депозит. Сначала предприниматель смог получить прибыль, поэтому по совету трейдера-куратора решил вложить больше денег.

«Уфимец оформил кредит на сумму 5 миллионов рублей, добавил 5 миллионов рублей личных накоплений и вложил в свой инвестиционный кошелек», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время он решил вывести прибыль, но счет ему заблокировали. Уфимца убедили оплатить налог для вывода, однако это не помогло.

Тогда, чтобы решить проблему, ему предложили оформить кредиты на близких и друзей, затем отправить на указанный счет еще 5 млн рублей. Своих средств пострадавший так и не получил. Он пытался связаться с кураторами, но не смог. Поняв, что его обманули, россиянин обратился в полицию.

Ранее в Петербурге суд отказался возвращать квартиру жертве мошенников.

