На Урале юноши заманили школьницу в лес и изрезали из-за наркотиков

В Первоуральске подростки жестоко избили и изрезали школьницу
Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В Первоуральске двое молодых людей подозреваются в жестоком избиении девочки. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, девушку увели в лес и подвергали пыткам. На кадрах заметно, как один из юношей кричит на лежащую пострадавшую, затем начинает избивать и угрожать канцелярским ножом.

После этого молодой человек стал выворачивать школьнице пальцы, бить камнями и палками, резать волосы.

Как сообщает Е1, школьницу заставили раздеться. Когда она подчинилась, на ее спине вырезали символ. Ее обвинили в присвоении запрещенных веществ.

За расправу задержали двух 17-летних подростков. По словам местного жителя, они работают на наркошоп, задание избить несовершеннолетнюю они получили от анонимного заказчика.

«Их обоих уже задержали и арестовали, изъяли наркотики. Поскольку они оба несовершеннолетние, то им грозит не больше 10 лет колонии, к сожалению», – рассказал собеседник.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Девочка тем временем не ходит в школу, она находится на больничном.

Ранее в Ульяновске девятиклассник-боксер избил школьника до потери памяти.

