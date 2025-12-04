На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двух подростков осудили за теракт в депо в Новосибирске

СК: двух подростков лишили свободы за теракт в моторвагонном депо в Новосибирске
Алексей Филиппов/РИА Новости

Двух подростков из Омской области приговорили к трем и 3,5 года лишения свободы за теракт в моторвагонном депо в Новосибирске. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что решение принял 2-й Восточный окружной военный суд.

«Фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы с содержанием в воспитательной колонии сроком на три года шесть месяцев и три года соответственно», — говорится в заявлении.

Несовершеннолетних признали виновными в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, в мае текущего года они проникли на территорию моторвагонного депо в Железнодорожном районе Новосибирска и устроили пожар. Фигуранты подожгли пункт считывания автоматической идентификации подвижного состава.

Отмечается, что подростки действовали по заданию незнакомца, с которым переписывались в интернете. Они снимали свои действия на мобильный телефон, чтобы позже отправить куратору и получить денежное вознаграждение.

Ранее в Новосибирске троих подростков арестовали за поджог вышек сотовой связи.

