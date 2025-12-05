Названы российские регионы — лидеры по числу заведений, предлагающих ранние завтраки

Москва стала регионом — лидером в России по числу заведений, где предоставляют ранние завтраки. Это показало исследование сервиса геоаналитики «2ГИС Про», которое есть в распоряжении «Москвы 24».

Аналитики сравнили 16 крупнейших городов страны по параметру наличия заведений общепита, предлагающих посетителям ранние завтраки. В тройке лидеров также оказались Екатеринбург и Казань.

«В Москве можно рано позавтракать примерно в 900 заведениях гастроиндустрии — они открываются в период с 06:00 до 10:00. Это 6,9% от общего количества кофеен, пекарен, кафе, кондитерских, ресторанов и столовых в городе», — говорится в исследовании.

На долю Екатеринбурга и Казани приходится 6,1% таких мест, остальных городов-миллионников — 5%.

Врач-диетолог Марият Мухина до этого говорила, что завтрак — важный прием пищи, в котором должны сочетаться белки, жиры и углеводы. Специалист отметила, что завтрак активирует синтез белков и иммуноглобулинов.

Диетолог порекомендовала есть на завтрак такие блюда, как творог с фруктами, омлет на овощной подушке, паровые котлеты с овощами или каша с орехами или сухофруктами. При этом она подчеркнула, что важно не нагружать организм с утра сахаром. При необходимости вместо него стоит использовать сахарозаменитель.

