Названы блюда, которые лучше выбирать на завтрак

Диетолог Мухина: на завтрак стоит есть творог с фруктами или кашу с орехами
zefirchik06/Shutterstock/FOTODOM

Завтрак — важный прием пищи, в котором должны сочетаться белки, жиры и углеводы. Об этом RT рассказал врач-диетолог Марият Мухина.

Специалист отметила, что завтрак активирует синтез белков и иммуноглобулинов.

«Что важно? Белок и углеводы. Но углеводы желательно длинные. Чтобы не было скачка глюкозы в крови. И наша инсулиновая система не напрягалась», — объяснила Мухина.

Диетолог порекомендовала есть на завтрак такие блюда, как творог с фруктами, омлет на овощной подушке, паровые котлеты с овощами или каша с орехами или сухофруктами. При этом она подчеркнула, что важно не нагружать организм с утра сахаром. При необходимости вместо него стоит использовать сахарозаменитель.

Идеальными напитками с утра, по словам врача, будут чай, какао, кофе с молоком, а также теплая вода, которую лучше потреблять натощак.

Диетолог Ирина Тарасова до этого рассказала, что потребление воды с лимоном по утрам поможет пробудить пищеварение, повысить кислотность желудка, а также наладить усвоение белков и жиров. Она отметила, что лучше пить теплую воду за 15-20 минут до завтрака.

Ранее нутрициолог объяснила, как создать сбалансированный обед на похудении.

