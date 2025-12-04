Россиянам назвали худшие блюда, которые часто едят на завтрак

Многие люди привыкли есть на завтрак блюда, которые делают его малоэффективным: они дают слабое насыщение, из-за чего голод быстро возвращается и переедание в течение дня становится неизбежным. Пять самых неподходящих для завтрака блюд в беседе с «Газетой.Ru» назвала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

Как отметила врач, с позиции доказательной медицины понятия «вредная еда» не существует. Вредным считается только то, что испорчено, вызывает аллергическую реакцию или содержит токсичные загрязнения. Все остальные продукты — это просто еда. Тем не менее есть популярные блюда, которые следует избегать на завтрак.

«С точки зрения доказательной медицины резкие скачки глюкозы у здоровых людей — это не катастрофа и не угроза здоровью. Но вот кратковременное чувство сытости действительно влияет на пищевое поведение: если утром мы едим то, что быстро переваривается, мы чаще переедаем вечером, выбираем более калорийные продукты и хуже управляем аппетитом. Поэтому важно смотреть не на «вред», а на чувство сытости и пищевые привычки», — подчеркнула эндокринолог.

Первая группа продуктов — сладкие хлопья и «фитнес-гранола».

«Красивые коробки, обещания пользы — но по факту это продукт, где много углеводов и мало белка. Такой завтрак вкусный, но насыщает очень ненадолго. Через 1–2 часа снова появляется голод и тянет перекусить. Сделать такой завтрак более полезным можно, добавив белок — йогурт, творог или источники клетчатки — ягоды, фрукты», — рассказала Одерий.

Вторая группа продуктов — белый хлеб с маслом, джемом или шоколадной пастой. Как объяснила врач, сочетание простых углеводов и жиров дает калории, но не дает длительного насыщения. Через небольшой промежуток времени, как правило, может снова захотеться есть. Поэтому лучше заменить хлеб на цельнозерновой, добавив яйцо, авокадо, творожный сыр.

Третья группа продуктов — кофе и булочка «на бегу».

«Это классика офисной жизни. Но булочка — это быстро перевариваемые углеводы. Итог — постоянные перекусы у кофемашины. Чтобы улучшить такой завтрак, следует добавить небольшой источник белка — горсть орехов, йогурт или яйцо», — посоветовала специалист.

Четвертая группа продуктов — фруктовый смузи без белка. Фрукты полезны, но в виде смузи усваиваются очень быстро. Лучше отдать предпочтение цельным фруктам, которые содержат клетчатку — они дают насыщение на более долгое время.

Пятая группа продуктов — так называемые полезные батончики. Как объяснила врач, злаковые батончики — это обычные углеводы под видом здоровой еды. Долгого чувства сытости от них можно не ждать. Лучше выбрать нормальный перекус — орехи, творог или йогурт, фрукты, сыр.

«Хороший завтрак — не «правильный», не «идеальный», а тот, который дает ощущение сытости на долгое время. Это сочетание: источника белка (яйца, йогурт, творог, тофу); клетчатки (овощи, ягоды, фрукты); медленных углеводов (цельные злаки, цельнозерновой хлеб). Такие завтраки помогают лучше контролировать аппетит и не переедать вечером», — резюмировала Одерий.

