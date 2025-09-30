Россиянам объяснили, сколько можно пить кофе, чтобы не навредить здоровью

Если не превышать допустимую дневную норму потребления, кофе может быть достаточно полезным для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова.

По ее словам, вред от употребления кофе, а именно кофеина, возможен при превышении максимально допустимых норм в 400 мг (3–4 чашки зернового кофе в день).

Так, при наличии в анамнезе гипертонии, возможных аритмий и нарушений ритма сердца употребление чрезмерного количества кофе может привести к усугублению имеющихся заболеваний сердечно-сосудистой системы, учащенному сердцебиению и повышению артериального давления.

«Регулярное употребление кофе вместо перекуса или полноценного приема пищи может навредить пищеварительной системе, приводя к обострению хронических заболеваний и появлению таких неприятных симптомов, как тошнота и изжога», — добавила Толстова.

Также врач отметила, что кофе категорически противопоказан в период восстановления после инфаркта или инсульта.

При этом, если нет противопоказаний к употреблению кофе и потребляется этот напиток исключительно в пределах допустимых норм, то он может быть довольно полезен для здоровья.

В частности, под действием кофеина происходит стимуляция нервной системы, что проявляется бодростью, улучшением концентрации внимания, притоком энергии и работоспособности, уменьшением усталости.

Кофе положительно влияет на состояние здоровья и общее самочувствие людей, склонных к низкому артериальному давлению. При этом у людей с нормальными показателями артериального давления при употреблении кофе давление практически не меняется.

«Умеренное употребление кофе снижает риск сердечно-сосудистой недостаточности, а также ишемической болезни сердца и приступов мерцательной аритмии», — добавила Толстова.

Кроме того, умеренное употребление кофе благоприятно сказывается и на работе пищеварительной системы, поддерживает здоровый уровень ферментов печени, уменьшает вероятность рака толстой кишки у женщин, уменьшает риск развития диабета второго типа.

Вдобавок к этому, согласно данным исследований, которые привела врач, умеренное потребление кофе снижает риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера.

«Зафиксирован и положительный эффект от умеренного потребления кофе при занятиях спортом — под воздействием кофеина и содержащихся в кофе антиоксидантов ускоряется и улучшается восстановление мышечной ткани», — резюмировала врач.

Ранее был назван самый опасный кофе для сердца.