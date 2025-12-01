На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина отказался платить секс-работнице и попал под суд за изнасилование

Австралийца, отказавшегося платить секс-работнице, арестовали за изнасилование
Depositphotos

В Австралии мужчина попал под суд за отказ платить секс-работнице. Об этом сообщает портал Canberra CityNews.

По данным полиции Канберры, 30-летний местный житель встретился с девушкой в октябре, но после того, как она оказала ему секс-услугу, отказался платить. Тогда секс-работница обратилась за помощью к правоохранителям.

Выяснилось, что мужчина уже находился под следствием за другое преступление и был отпущен под залог. В четверг, 27 ноября, его повторно арестовали и предъявили обвинение в совершении полового акта без согласия второго участника.

До этого рэпера Naps обвинили в изнасиловании спящей девушки. Сам рэпер отрицает обвинения. Потерпевшая рассказала, что в октябре 2021 года вместе с подругой заснула в номере артиста. По словам девушки, ее разбудило то, что над ней совершался половой акт, на который она не давала согласия.

Ранее мужчина изнасиловал девушку друга, выдав себя за него.

