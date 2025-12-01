Мужчина отказался платить секс-работнице и попал под суд за изнасилование

В Австралии мужчина попал под суд за отказ платить секс-работнице. Об этом сообщает портал Canberra CityNews.

По данным полиции Канберры, 30-летний местный житель встретился с девушкой в октябре, но после того, как она оказала ему секс-услугу, отказался платить. Тогда секс-работница обратилась за помощью к правоохранителям.

Выяснилось, что мужчина уже находился под следствием за другое преступление и был отпущен под залог. В четверг, 27 ноября, его повторно арестовали и предъявили обвинение в совершении полового акта без согласия второго участника.

