Мужчина изнасиловал девушку друга, выдав себя за него

В Австралии судят мужчину, изнасиловавшего девушку друга, выдав себя за него
true
true
true
close
Shutterstock

В окружном суде Виктории начался процесс над мужчиной, обвиняемым в двух эпизодах изнасилования, якобы совершенных в январе 2024 года, пишет News. По версии обвинения, вечером в доме родителей обвиняемого находились сам молодой человек, его девушка, подруга девушки — предполагаемая жертва —, а также мужчина, с которым женщина ранее состояла в сексуальных отношениях.

Позже в ту ночь женщина и второй мужчина добровольно занялись сексом. После его ухода обвиняемый, как утверждается, зашел в спальню, где находилась обнаженная женщину, забрался в постель и совершил сексуальные действия руками, выдавая себя за уехавшего приятеля. Женщина, как утверждается, сначала испугалась, затем заподозрила подмену и потребовала прекратить.

По словам обвинения, менее чем через сутки молодой человек подделал чек Uber, чтобы создать впечатление, что второй мужчина находился в доме дольше и мог вернуться в спальню.

Через три дня женщина подала заявление в полицию. По указанию следователей она записала телефонный разговор с обвиняемым, где он, как утверждается, настаивал, что второй мужчина вернулся в комнату, и призывал «просто забыть об этом».

Адвокат обвиняемого признал факт, что его подзащитный подделал чек Uber, но предложил присяжным рассмотреть возможность, что обвиняемый «паниковал из-за того, чего не совершал». Расследование дела продолжается.

Ранее в Индии компания мужчин изнасиловала двух сестер-школьниц, которых похитил их друг.

