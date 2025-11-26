Известный рэпер окажется перед судом по делу об изнасиловании спящей девушки

Рэпера Naps (Набиль Арлабелек – настоящее имя) обвинили по делу об изнасиловании. Об этом сообщает lefigaro.fr.

Судебное заседание пройдет с 16 по 10 февраля. Арлабелек предстанет перед судом по подозрению в изнасиловании спящей девушки осенью 2021 года в Париже. Сам рэпер отрицает обвинения.

Впервые потерпевшая предъявила обвинения Naps в октябре 2021 года. Она рассказала, что вместе с подругой заснула в номере артиста. По словам девушки, ее разбудило то, что над ней совершался половой акт. Она заявила, что не давала на него согласие.

