На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Известный рэпер окажется перед судом по делу об изнасиловании спящей девушки

Рэпера Naps обвинили в изнасиловании спящей девушки
true
true
true
close
Shutterstock

Рэпера Naps (Набиль Арлабелек – настоящее имя) обвинили по делу об изнасиловании. Об этом сообщает lefigaro.fr.

Судебное заседание пройдет с 16 по 10 февраля. Арлабелек предстанет перед судом по подозрению в изнасиловании спящей девушки осенью 2021 года в Париже. Сам рэпер отрицает обвинения.

Впервые потерпевшая предъявила обвинения Naps в октябре 2021 года. Она рассказала, что вместе с подругой заснула в номере артиста. По словам девушки, ее разбудило то, что над ней совершался половой акт. Она заявила, что не давала на него согласие.

19 ноября издание Metro сообщило, что бывший муж певицы, модели и телеведущей Кэти Прайс, Киран Хейлер, обвинен в изнасиловании 13-летней девочки.

По данным издания, преступление совершено в период с 1 июня по 13 октября 2016 года в Западном Суссексе, Англия.

Имя жертвы не разглашают. Отмечается, что девочка получила поддержку от специально обученных сотрудников. На данный момент расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что у Тимура Батрутдинова хотят изъять столичную недвижимость.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами