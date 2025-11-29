На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В центре Москвы люди пострадали при стрельбе из светошумового оружия

В Москве произошел конфликт со стрельбой, два человека пострадали
Shutterstock

В центре Москвы произошла стрельба, два человека госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД в канале Max.

В ведомстве рассказали, что накануне в Хохловском переулке произошел конфликт между тремя гражданами. Один из них при этом использовал светошумовое оружие, а затем скрылся. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

В начале месяца в столице водитель открыл огонь из пистолета во время конфликта на дороге. Все началось из-за того, что два автомобиля не смогли разъехаться. Один из участников конфликта достал охолощенный пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.

На опубликованных в сети кадрах было слышно, как водитель предупредил оппонента, что будет ехать, соблюдая ПДД. В ответ тот засмеялся и начал стрелять. В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов установили личность стрелка и задержали мужчину 2005 года рождения.

Ранее на Урале таксист открыл огонь по пьяному пассажиру на глазах у сына.

