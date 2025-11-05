На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в Москве водитель устроил стрельбу в момент конфликта

В Москве водитель стрелял из пистолета во время конфликта на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«На одной из столичных улиц ссора между водителями переросла в стрельбу. Все началось из-за того, что два автомобиля не смогли разъехаться. Один из участников конфликта достал охолощенный пистолет и несколько раз выстрелил в воздух», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах слышно, как водитель предупреждает мужчину, что будет ехать, соблюдая ПДД, но в ответ нарушитель смеется и начинает стрелять.

По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов установили личность стрелка и задержали. Нарушителем оказался мужчина 2005 года рождения.

До этого в Воронеже водитель избил пенсионера на переходе. Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как водитель черного автомобиля останавливает транспорт, выходит и нападает на пожилого человека. Нарушитель толкает мужчину, который падает на спину.

Ранее таксист изнасиловал 21-летнюю петербурженку в салоне авто.

