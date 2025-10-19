На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале таксист открыл стрельбу по пьяному пассажиру на глазах у сына

Е1: на Урале таксист выстрелил в пассажира во время конфликта
На Урале пассажиру понадобилась помощь медиков после конфликта с таксистом. Об этом сообщает Е1.

По данным портала, зачинщиком ссоры был пострадавший, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Пассажир кидался на него, плюс выбежали его родственники и тоже накинулись на водителя», – рассказала очевидица.

Во время перепалки таксист, по словам очевидца, выстрелил четыре раза.

На кадрах с места инцидента заметно, как пострадавший лежит на земле, в тот момент как над ним кричит школьник. По данным портала, это сын мужчины, который вместе с другими родственниками пришел на место.

До этого в Москве 40-летнего водителя заподозрили в изнасиловании 17-летней школьницы. По данным СМИ, мужчина перевозил девушку на своей машине, в какой-то момент он завез пострадавшую в безлюдное место и надругался в салоне.

Позже подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее таксист спас женщину, жестоко искусанную стаей лаек в Подмосковье.

