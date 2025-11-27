На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина нашла на ноутбуке мужа детскую порнографию и сама попала под суд

В Австрии женщина искала доказательства измены, но нашла у мужа детское порно
Shutterstock

В Австрии женщина обнаружила детское порно в ноутбуке мужа и сама попала под суд. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

В 2022 году 46-летняя жительница Вены осталась одна в новогоднюю ночь и решила проверить ноутбук мужа, ожидая найти в нем доказательства его измены. Однако вместо переписки с другой женщиной она обнаружила детскую порнографию. Женщина была в шоке, но не стала обращаться в полицию, а лишь сохранила на флешке семь фотографий, которые потом планировала использовать против мужа.

Узнав о пристрастиях супруга, женщина ушла от него через три недели, но подала на развод лишь в августе 2024 года и тогда же передала полиции флешку с доказательствами. Ее бывшего мужа, который тогда работал учителем, уволили с работы и приговорили к 15 месяцам лишения свободы условно, а также обязали пройти терапию.

Против женщины, которая борется с экс-супругом за опеку над их 10-летним сыном, тоже завели уголовное дело. Ей грозит до двух лет тюрьмы за хранение «графических материалов сексуального характера» с изображениями несовершеннолетних. Судья отметил, что обвиняемая не сразу обратилась в полицию, а сохранила и скрывала материалы, что является преступлением. Ей предложили заплатить штраф в размере €5100, чтобы закрыть дело, но женщина отказалась, заявив, что не понимает, почему должна платить, если преступление совершил ее муж.

Ранее в Петербурге обнаружили студию, снимавшую порно с детьми 1-2 лет.

